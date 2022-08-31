Украина запаслась альтернативными зернохранилищами

Благодаря государственно-частному партнерству Украине удалось законтрактовать необходимое оборудование, но это истощило запасы альтернативных зернохранилищ на мировом рынке.

Украине для хранения сельхозкультур в текущем сезоне потребуются одноразовые и мобильные зернохранилища общей емкостью до 20 млн тонн. Благодаря государственно-частному партнерству уже удалось законтрактовать необходимое оборудование, но это истощило запасы альтернативных зернохранилищ на мировом рынке. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил во время телемарафона.

"Украина, возможно, забрала все одноразовые системы для хранения урожая, которые сейчас доступны на мировом рынке, они в основном идут в Украину. Потому украинский рынок и государство подстраховалось, и я надеюсь, что особенных проблем с хранением урожая не будет", - заявил Сольский.

Сообщается, что большую часть таких хранилищ украинский агробизнес приобрел в частном порядке.

"Судя по нашему мониторингу рынка и общению с его участниками, 15-19 млн тонн единовременного хранения законтрактовал бизнес, а также с помощью международных средств и через организацию ФАО ООН было закуплено и проведено тендер в этом месяце по инициативе МинАПК на примерно 6 млн тонн единовременного хранения", - подчеркнул министр.