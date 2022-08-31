В Херсоне военный РФ застрелил двух сотрудников ФСБ - СМИ

Военного уличили в употреблении алкоголя во время исполнения служебных обязанностей. Офицеры ФСБ якобы сделали военным замечание.

Военнослужащий российской армии застрелил двух сотрудников Федеральной службы безопасности РФ после того, как он был уличен в употреблении алкоголя во время исполнения служебных обязанностей. Об этом говорится в отчете, который оказался в руках двух западных аналитиков, пишет британское издание Sky News.

Инцидент произошел в одном из кафе во временно оккупированном Херсоне.

Сообщается, что в заведение зашли четверо сотрудников ФСБ. Там они увидели двух российских военных, которые распивали спиртные напитки. Офицеры ФСБ якобы сделали военным замечание за то, что они употребляют алкоголь во время исполнения служебных обязанностей.

Один из военных достал пистолет и выстрелил под ноги сотрудникам российской спецслужбы. Пока один из офицеров ФСБ пытался выхватить пистолет, другой пьяный российский солдат выстрелил в них из автомата. Сотрудники ФСБ открыли ответный огонь.

Сообщается, что в результате перестрелки двое сотрудников ФСБ и сержант российской армии погибли.

Западные аналитики отмечают, что данный инцидент прекрасно демонстрирует низкий уровень дисциплины и морального духа среди российских военных в оккупированном Херсоне.

Ранее партизаны подорвали во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе сотрудников Федеральной службы безопасности РФ возле отеля Цитадель.