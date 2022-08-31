Враг обстрелял три района Днепропетровщины

Под вражеский удар в Криворожском районе попала Зеленодольская община, здесь поврежден жилой дом.

В среду, 31 августа, оккупанты обстреляли Никополь и три района Днепропетровщины. Об этом в Telegram сообщила Днепропетровская областная военная администрация.

"В течение дня агрессор бил по трем районам Днепропетровщины - Криворожскому, Синельниковскому и Никопольскому. Из-за неосторожности с боеприпасами в области погиб парень", - говорится в сообщении.

Под вражеский удар в Криворожском районе попала Зеленодольская община, здесь поврежден жилой дом. Людей не задело.

В Синельниковском районе враг бил по Великомихайловской общине, в Никопольском - попал по самому Никополю и Красногригорьевской общине. Предварительно - без жертв. Информация о разрушениях уточняется.

Напомним, ранее в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате подрыва кассетного боеприпаса погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса - тот сдетонировал. Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов.