За время вторжения РФ разрушила 113 спортивных объектов - Гутцайт

Нанесенный ущерб спортивной инфраструктуре Украины с начала войны уже превышает 160 млн долларов.

За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Об этом сообщил Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.

"За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Нам не хватает этой инфраструктуры сейчас. 19 объектов полностью разрушены. Мы делаем все, чтобы после победы все отстроить", - сказал Министр.

В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского UNITED24 Минмолодежьспорта открыт специальный счет в НБУ. На него привлекается международная финансовая помощь для послевоенного восстановления спортивной и молодежной инфраструктуры. Международный олимпийский комитет объявил о намерении провести донорскую конференцию, в ходе которой будут также собирать средства для Украины.

"Более 40 стран мира нас поддержали, создали все условия для бесплатного пребывания наших спортсменов, чтобы они продолжали тренировку. Очень приятно, что в столь сложное время есть международная поддержка, наши тренеры и спортсмены продолжают работать и побеждать", - добавил Гутцайт.

Он призвал украинцев верить в Вооруженные Силы Украины и поддерживать наших защитников, ведь только благодаря им украинский спорт крепнет, а спортсмены могут тренироваться и получать медали.

Ранее министр молодежи и спорта Украины рассказал о том, как страны-агрессоры пытаются восстановить своих атлетов.Украина делает все возможное, чтобы цивилизованный мир понял, почему следует отстранить россиян и белорусов от соревнований.