Генштаб и Верховная Рада будут рассматривать возможность сокращения перечня военно-учетных специальностей для женщин. Также учет станет добровольным.

Минобороны внесло в ВР предложения по воинскому учету для женщин - его хотят сделать добровольным. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

"Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена ​​законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения - Минобороны и Генштаб их выполнят", - написала Маляр.

Также Маляр сообщила, что Генштаб и Верховная Рада будут рассматривать возможность сокращения перечня военно-учетных специальностей для женщин. Она отметила, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

"Вместе с тем для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на военный учет", - подытожила замминистра.