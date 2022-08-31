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В Крыму запретили пиротехнику и использование дронов

На оккупированном полуострове решили перестраховаться и попросили воздержаться от использования пиротехники и беспилотников.
В Крыму запретили пиротехнику и использование дронов

Оккупанты запретили гражданским во временно аннексированном Крыму использовать пиротехнические средства и беспилотники. Об этом сообщает так называемый "глава Крыма" Сергей Аксеновв своем Telegram.

"Прошу крымчан на время проведения "специальной военной операции" воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым", внесены соответствующие изменения", - пишет Аксенов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

 

 

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