Без снарядов к концу года. Прогноз для армии РФ

Аналитики предполагают, что к концу 2022 года в России буде наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

Журналисты расследовательского проекта The Insider пришли к выводу, что расход российской армии в войне против Украины вооружений и военной техники близкий к критическому по некоторым параметрам. По их мнению, с нынешней интенсивностью боев к концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники.

Износ

"Полгода войны для России привели не только к колоссальным невосполнимым потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию. Из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, быстро подходящие к концу", - говорится в материале The Insider.

Согласно анализу издания, за полгода агрессии против Украины Россия должна была израсходовать не менее 7 млн снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

"При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - говорится в тексте.

Авторы отмечают также проблему износа стволов. При этом, если направляющие на реактивных системах залпового огня при должном обслуживании имеют длительный ресурс эксплуатации, то у нарезных артиллерийских орудий, как и у танковых пушек, стволы изнашиваются гораздо быстрее.Как пишет издание, до конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности. Таким образом, ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий самих по себе.

Что с производством?

Как пишет The Insider, "дела идут вовсе не гладко" и в производстве артиллерии и боеприпасов."Будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства", - говорится в тексте.

Также в РФ нарастает дефицит дальнобойных ракет. Однако Россия маскирует растущий дефицит таких ракет обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.

Вряд ли у российской промышленности есть потенциал для серьезного увеличения производства ракет по причине не только эмбарго на поставки оборудования и кадровых ограничений, но и по причине сравнительно низкой производительности труда, говорится в тексте.

Бронетехника и авиация

Также упоминается о возможном дефиците бронетехники. "Даже с учетом подвоза относительно свежей, пусть и не новой бронетехники из войсковых частей и баз хранения львиная ее доля при сохранении высокой интенсивности боевых действий к концу 2022 года должна будет уйти на ремонт, при условии, что не будет уничтожена", - пишет издание.

Ситуация в авиации, "на первый взгляд, смотрится лучше". Сегодня с учетом потерь и поломок Россия все еще способна держать у границ Украины порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов, хотя далеко не все из них являются ударными.

"Тем не менее, вести полномасштабную воздушную кампанию Россия оказалась не способна с самого начала войны, а сейчас ее возможности для такой кампании лишь сократились", - говорится в статье.

Другие оценки

При этом, например, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн считает, что у сухопутных сил России сохраняется потенциал для открытия "второго театра" войны, несмотря на изнурительную кампанию в Украине.

"Может быть, основная часть сухопутных сил России сейчас и погрязла в Украине, но, даже если это так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил открыть второй театр войны", - считает высший военный чиновник Бундесвера.

Он напомнил, что у России также есть флот, который она почти не применяла в Украине, а также авиация со "значительным потенциалом, представляющим угрозу НАТО".

"В военном плане Россия очень способна распространить конфликт в регионе. Другой вопрос – что для России это будет крайне безрассудный шаг", – добавил Цорн.

Оценивая ситуацию в Украине, генеральный инспектор Бундесвера отметил, что темп наступления России снизился, но она все еще продолжает продвигаться при поддержке массированного артиллерийского огня, "несмотря на жертвы среди гражданских украинцев".

"В России невероятно большое количество снарядов. Часть из них – устаревшая и очень неточная, но именно поэтому они и влекут за собой серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Они (Россия) за день используют 40-60 тысяч артиллерийских снарядов", – оценивает он.