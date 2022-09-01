Украина получит две зенитно-ракетные системы NASAMS

Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку ЗРК малой и средней дальности NASAMS для Украины на 182 млн долларов.

Соединенные Штаты предоставят Украине две зенитно-ракетные системы NASAMS в рамках объявленной ранее оборонной помощи от Штатов. Об этом в среду, 31 августа, было заявлено на брифинге официального представителя Минобороны США генерала Патрика Райдера.

Он отметил, что эти системы необходимы Украине для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

В Пентагоне подчеркнули, что NASAMS - это новейшая противовоздушная оборона, поставляемая США в Украину.

Известно, что министерство обороны США в среду анонсировало заключение контракта с компанией Raytheon Missiles and Defense о приобретении для Украины двух норвежских зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах. Система действует на расстоянии до 40 км в зависимости от снаряда. По высоте она достигает 20 км.

Известно, что в пакет военной помощи США 1 июля стоимостью 820 миллионов долларов также вошли в 150 тысяч снарядов калиба 155 миллиметров и четыре контрбатарейных радара.

США предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи с начала вторжения России в Украину 24 февраля.