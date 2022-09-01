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Зеленский призвал жителей Крыма делиться информацией

Враги не должны забывать, на чьем полуострове они временно находятся, подчеркнул украинский лидер.
Зеленский призвал жителей Крыма делиться информацией

Разведчики отрабатывают информацию полученную от украинцев на юге страны, а особенно в Крыму. Об этом в среду, 31 августа, сообщил президент Украины в вечернем видеообращении.

При этом глава государства поблагодарил людей, которые передают данные о передвижении или дислокации российских военных баз и войсках. 

 

Он подчеркнул, что на основе этой информации "отрабатывают по максимуму".

"Озвучивать детали не буду. Одно только скажу - хочу поблагодарить от имени разведки всех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся, временно находятся". - сказал Зеленский.

Президент отметил также, что бои на Донбассе остаются очень тяжелыми. "Горячие точки региона не изменились. Наши ребята крепко держат позиции", - сказал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в среду провел совещание с представителями парламента и правительства по поводу текущих планов государственной работы.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Также оккупанты запретили гражданским во временно аннексированном Крыму использовать пиротехнические средства и беспилотники. 

 

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