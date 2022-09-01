Зеленский призвал жителей Крыма делиться информацией

Враги не должны забывать, на чьем полуострове они временно находятся, подчеркнул украинский лидер.

Разведчики отрабатывают информацию полученную от украинцев на юге страны, а особенно в Крыму. Об этом в среду, 31 августа, сообщил президент Украины в вечернем видеообращении.

При этом глава государства поблагодарил людей, которые передают данные о передвижении или дислокации российских военных баз и войсках.

Он подчеркнул, что на основе этой информации "отрабатывают по максимуму".

"Озвучивать детали не буду. Одно только скажу - хочу поблагодарить от имени разведки всех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся, временно находятся". - сказал Зеленский.

Президент отметил также, что бои на Донбассе остаются очень тяжелыми. "Горячие точки региона не изменились. Наши ребята крепко держат позиции", - сказал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в среду провел совещание с представителями парламента и правительства по поводу текущих планов государственной работы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Также оккупанты запретили гражданским во временно аннексированном Крыму использовать пиротехнические средства и беспилотники.