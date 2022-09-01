Зеленский сообщил о протяженности линии фронта

Массовый террор против людей на оккупированной территории достиг уровня, который Европа видела только во время Второй мировой войны от нацистов, подчеркнул президент.

Активные боевые действия в Украине с применением всех видов вооружения, кроме оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров. Об этом в среду, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеовыступления на конференции "Форум 2000" в Праге (Чехия), информирует пресс-служба президента.

"Линии фронта на украинской земле - 2,5 тысячи километров. Активные боевые действия с применением всех возможных видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров. Представьте этот масштаб! Это как дорога от Киева до Праги", - сказал он.

По его словам, Россия бросает на фронт оружие и снаряды с Советских времен, обстреливая украинские города из артиллерии.

"Россия шантажирует Украину, Европу, мир радиационной катастрофой на Запорожской атомной станции. Вдумайтесь в это! Ни один враг человечества еще не доходил до такого шантажа - не превращал атомную станцию в поле битвы", - отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Украина сейчас нуждается в постоянной достаточной поддержке оружием и снарядами, финансовой и санкционной поддержке.

"За радиационный шантаж на Запорожской АЭС Росатом и вся атомная отрасль России должны получить блокирующие санкции" - отметил Зелеский,

Он также призвал наконец полностью заблокировать российскую банковскую систему, освободиться от энергетической зависимости от России.

Также президент отметил, что Украина рассчитывает на поддержку в создании и функционировании Специального трибунала для наказания за преступление агрессии развязавших войну против Украины.

Напомним, президент призвал жителей Крыма и юга делиться информацией, которая поможет уничтожить врага.