Студентам пока не дали разрешение на выезд за границу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, в частности, студентам.

Вопрос о разрешении на выезд из Украины студентов не был вынесен на заседание Кабинета министров. Об этом в среду, 31 августа, сообщила депутат от Слуги народа Юлия Гришина.

"Вопрос на Кабмин о возможности выезда студентов не вынесли. К сожалению. О сроках и будущих решениях рассказать не могу, ведь не могу отвечать за других", - написала Гришина.

Она добавила, что сделала все возможное, чтобы это решение было принято.

"И буду делать дальше! Все ваши нервы понимаю, сама в таком же состоянии", - подытожила Гришина.

Известно, что сейчас существуют определенные трудности в пересечении границы военнообязанными, которые являются студентами, аспирантами или докторами и только одна категория студентов имеет право на выезд за границу - студенты и аспиранты иностранных вузов - если те поступили в учебное заведение еще до объявления мобилизации.

Напомним, предпринимателям разрешили выезд из Украины и огласили условия.

Ранее стало известно, что украинские моряки смогут выезжать за границу, но исключительно по согласованию с военкоматом.