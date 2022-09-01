Студентам пока не дали разрешение на выезд за границу
Вопрос о разрешении на выезд из Украины студентов не был вынесен на заседание Кабинета министров. Об этом в среду, 31 августа, сообщила депутат от Слуги народа Юлия Гришина.
"Вопрос на Кабмин о возможности выезда студентов не вынесли. К сожалению. О сроках и будущих решениях рассказать не могу, ведь не могу отвечать за других", - написала Гришина.
Она добавила, что сделала все возможное, чтобы это решение было принято.
"И буду делать дальше! Все ваши нервы понимаю, сама в таком же состоянии", - подытожила Гришина.
Известно, что сейчас существуют определенные трудности в пересечении границы военнообязанными, которые являются студентами, аспирантами или докторами и только одна категория студентов имеет право на выезд за границу - студенты и аспиранты иностранных вузов - если те поступили в учебное заведение еще до объявления мобилизации.
Напомним, предпринимателям разрешили выезд из Украины и огласили условия.
Ранее стало известно, что украинские моряки смогут выезжать за границу, но исключительно по согласованию с военкоматом.