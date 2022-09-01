В МОЗ заявили, что финансируют медиков в оккупации

Денежные средства направляют на поддержку работы больниц, в частности на зарплаты медикам.

На данное время в оккупации продолжает работать 649 медучреждений, которые Украина продолжает финансировать. Об этом в среду, 31 августа, сообщает МОЗ Украины.

Так, по словам заместителя министра здравоохранения Украины Алексея Яременко, больницы с которыми удалось установить связь продолжают получать финансирование. Средства направляют на поддержку работы больниц, в частности на зарплаты медикам.

"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и те, которые касаются линии фронта, получают 1/12 объема годового финансирования", - сказал Яременко.

Он отметил, что в июле НСЗУ перечислила таким больницам 2,6 млрд гривен.

"За полгода по программе медицинских гарантий, было направлено 17 млрд гривен", - уточнил он.

Также Яременко подчеркнул, что Россия продолжает блокировать поставки любых лекарств с подконтрольных Украине территорий во временно оккупированые.

Отметим, российские войска разрушили и повредили в Украине 927 учреждений здравоохранения, но уже полностью отстроено 52 учреждения, а 200 - восстановлены частично.

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