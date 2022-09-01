Верещук дала совет переселенцам
Тем, кто покинул свой дом на юге или востоке страны, не стоит планировать возвращение домой до весны. Об этом в среду, 31 августа, завяила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.
"Не советую. И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов. Донецкая область, Херсонская, Запорожская, Харьковская часть. Кто может, давайте будем помаленьку планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, весной будем говорить о возвращении", - сказала Верещук.
Она же подчеркнула, что решение на уровне государства по обязательной эвакуации было принято только для Донецкой области.
Что касается других областей, где не прекращаются обстрелы и нет возможности возобновить подачу воды или газа, то власти на местах анализируют и рассматривают вопрос о частичной эвакуации.
Ранее сообщалось, что Украина готовит меры по обязательной эвакуации граждан из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Верещук призвала жителей временно оккупированных южных областей Украины, и особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.