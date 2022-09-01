Верещук дала совет переселенцам

Решение на уровне государства по обязательной эвакуации было принято только для Донецкой области.

Тем, кто покинул свой дом на юге или востоке страны, не стоит планировать возвращение домой до весны. Об этом в среду, 31 августа, завяила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Не советую. И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов. Донецкая область, Херсонская, Запорожская, Харьковская часть. Кто может, давайте будем помаленьку планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, весной будем говорить о возвращении", - сказала Верещук.

Она же подчеркнула, что решение на уровне государства по обязательной эвакуации было принято только для Донецкой области.

Что касается других областей, где не прекращаются обстрелы и нет возможности возобновить подачу воды или газа, то власти на местах анализируют и рассматривают вопрос о частичной эвакуации.

Ранее сообщалось, что Украина готовит меры по обязательной эвакуации граждан из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Верещук призвала жителей временно оккупированных южных областей Украины, и особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.