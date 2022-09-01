На юге за сутки были уничтожены около 200 оккупантов - ВСУ

Украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили на Южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники, а также шесть складов боеприпасов. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает Оперативное командование Юг.

"Метко уничтожены тяжелая огнеметная система Сонцепек, зенитно-ракетный комплекс Бук-М3, пять гаубиц Мста-Б, самоходная гаубица Акация, две самоходные артустановки, три мобильных миномета. Ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиация ВСУ нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командных и опорных пунктах, логистических центрах, транспортных путях и боевых позициях.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага.

В свою очередь, в течение дня 31 августа враг нанес огневой удар по тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, активные боевые действия в Украине с применением всех видов вооружения, кроме оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров.

ntnet