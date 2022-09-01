Оккупанты встретят миссию МАГАТЭ массовкой - ГУР

По данным украинской разведки, сотрудники ЗАЭС подвергаются репрессиям со стороны оккупантов.

Оккупанты готовят на Запорожской АЭС "массовку" к приезду Миссии МАГАТЭ. Об этом в среду, 31 августа, сообщает в Telegram Главеое управление разведки Украины (ГУР).

Так, по данным ГУР, часть сотрудников ЗАЭС, по разным причинам согласившихся на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов Миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.

"Сейчас с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для Кремля "картинки"", - говорится в сообщении.

"В этой связи призываем мировое сообщество, все авторитетные международные организации и правительства содействовать эффективной и объективной работе Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищенный транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты", - сказано в сообщении.

По данным разведки, миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС 1 сентября, чтобы оценки ситуации на станции и установить там постоянное представительство.

Разведка сообщает, что сейчас согласуется маршрут обхода станции, чтобы эксперты МАГАТЭ посетили объекты ЗАЭС, которые пострадали в результате обстрелов российских военных.

ГУР отмечает, что в настоящее время оккупационная администрация Энергодара и оккупанты на ЗАЭС препятствуют прибытию представителей МАГАТЭ на станцию. Напомним, 31 августа, Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Киева в город Энергодар на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство.