В Мелитополь завезли учителей, заставляющих детей петь гимн РФ

Во временно оккупированный Мелитополь привезли 500 учителей из России.

На временно оккупированной части Мелитополя учителя, директора школ, директора детских садов отказывались от сотрудничества с врагом. Только десять процентов сотрудников отдела образования согласились стать коллаборантами. Однако в основном это технические специалисты. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров на телемарафоне.

Мэр Мелитополя отметил, что ни один директор – организатор образования – не согласился сотрудничать с оккупантом.

Именно за неимением учителей, враг завез в город более 500 учителей из России. Им была предложена высокая зарплата и получение бесплатного жилья в перспективе.

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Федоров сообщил, что за это, российские "педагоги" должны зомбировать украинских детей, поднимать российский флаг и петь гимн России каждый день.

"Школы превращены в режимные объекты, куда не пускают родителей, а у детей отбирают все гаджеты", - рассказал Федоров.

Напомним, оккупанты решили вербовать преступников в захваченных тюрьмах. Раньше на войну звали только уголовников из самой России, теперь вербуют украинских преступников.