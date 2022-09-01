Российский депутат в Мариуполе пришел к первоклассникам с пистолетом: фото

Петр Андрющенко показал фото, на котором депутат госдумы - куратор Мариуполя Саблин пришел к первоклассникам с пистолетом.

В одну из школ Мариуполя пришли оккупанты. Один из депутатов пришел к детям с пистолетом. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Советник мэра написал, что сегодня, 1 сентября, оккупанты пришли в первый класс школы №65 в Центральном районе для того, чтобы сделать хорошие фото.

“А вдруг кто-нибудь из первоклашек окажется из Правого Сектора или Азова, достанет из рюкзака винтовку и убьет? При том, что на входе в школу все дети обысканы российскими оккупантами…”, – пишет Андрющенко.

Напомним, оккупанты готовятся к эвакуации сотрудников Росатома с территории ЗАЭС - разведка. Подготовка к эвакуации проходит втайне, сообщили в ГУР.