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Путин может набирать выпускников из оккупированных городов для увеличения армии

Россия хочет увеличить численность армии благодаря выпускникам учебных заведений, которые находятся на оккупированных территориях.
Путин может набирать выпускников из оккупированных городов для увеличения армии
Владимир Путин / EPA / UPG

Российские пропагандисты на временно оккупированных территориях пытаются убедить людей, что Россия успешно проводит спецоперацию, однако люди понимают, что увеличивать численность армии будут за счет призыва будущих выпускников. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге Сил обороны Украины.

По словам Маляр, пропагандисты пытаются убеждать людей в решимости России успешно завершить так называемую специальную военную операцию против Украины, это якобы должно подтвердить указ путина от 25 августа об увеличении численности сил РФ.

Маляр объяснила, что: “общественность на оккупированных территориях понимает, что увеличение численности русской армии будет происходить в частности за счет призыва будущих выпускников местных учебных заведений на временно оккупированных территориях. И эти люди станут "пушечным мясом".

Заместитель министра обороны Украины пояснила, что вышеперечисленное стало весомым толчком для усиления антироссийских настроений на оккупированных территориях.

Напомним, в МИД сообщили, что Украина удовлетворена решением ЕС по поводу виз для россиян. Кулеба надеется, что решение будет выполнено так, как предусмотрено.

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