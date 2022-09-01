"Женщины из стали" предложили МККК объединить усилия, чтобы усилить организацию в выполнении ее миссии по военнопленным

31 августа в Киеве состоялась встреча семей украинских защитников с Генеральным директором Международного комитета Красного Креста (МККК) Робертом Мардини, передает Апостроф.

Наталья Зарицкая, глава ОО "ЖЕНЩИНЫ из СТАЛИ", объединяющая родственников военнопленных, пропавших без вести бойцов и погибших при защите суверенитета Украины, на встрече подняла ключевой вопрос: что можем мы, как родственники военнопленных, сделать, чтобы усилить МККК, и помочь, чтобы у этой организации появилась возможность в полной мере выполнять свою миссию. Она подчеркнула, что мир не может бездействовать, наблюдая катастрофическую ситуацию с украинскими военнопленными.

В ходе встречи обсудили острую потребность в организации гуманитарного конвоя, а также вопросы доступа ко всем военнопленным, согласно Женевской конвенции.

"Женщины из стали" подчеркнули, что государство Украина в полной мере соблюдает нормы международного гуманитарного права — российские военнопленные обеспечены всем необходимым, имеют достойные условия содержания и полноценное питание, в отличие от украинских, которых удерживает рф.

Роберт Мардини отметил, что организация работает в модальностях приватности, конфиденциальности и неразглашении информации. И заверил, что сейчас идет расширение штата работников организации, они будут более тщательно наблюдать за условиями содержания украинских военнопленных, как только Россия предоставит доступ к ним.

Целью визита Роберта Мардини в Украину было суммирование результатов работы гуманитарной деятельности организации. 2 сентября он отправится со своей миссией в Москву.