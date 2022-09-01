"Защита русскоязычных" в Молдове: реакция Украины на слова Лаврова

Украинский МИД отреагировал на заявление главы МИД РФ и напомнили, что подобные заявления Москва делала накануне 24 февраля 2022 года.

Россия в очередной раз заговорила о "защите русскоязычных" - теперь в Молдове. Подобные заявления Москва делала как раз вторжением в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте в четверг, 1 сентября.

"(Министр иностранных дел РФ - ред.) Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот фальшивый повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", - отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что Украина выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы.

Отметим, что Лавров в среду, 31 августа, выступая перед студентами в МГИМО заявил: Россия "защитит русскоязычное население" Молдовы.

Подобный аргумент - "защита русскоязычного населения" - Россия называла одной из причин для вторжения в Украину.

Напомним, Лавров также заявил, что любые действия, угрожающие безопасности российских военных в Приднестровье, которых в Москве называют "миротворцами", будут рассматриваться как нападение на Россию.

Кроме того, Молдова решила обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с РФ ухудшатся.