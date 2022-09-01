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Войска РФ стреляли по стратегическому госпредприятию в Харькове

В результате ракетного обстрела поврежден ряд производственных помещений, известно об одном раненом.
Войска РФ стреляли по стратегическому госпредприятию в Харькове

В среду, 31 августа, российские войска нанесли ракетный удар по стратегическому госпредприятию в Харькове. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"По данным следствия, 31 августа около 13:30 оккупанты обстреляли из ракет территорию государственного предприятия стратегического значения на Харьковщине. В результате обстрела поврежден ряд помещений. В настоящее время известно об одном раненом", - говорится в сообщении.

Напомним, местные паблики сообщали, что ракеты в Харьков прилетели из Беларуси.

 

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