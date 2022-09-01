Руководство порта Южный подозревают в завладении почти 1,5 млн гривен

С апреля по август 2020 года и.о. директора вместе с замом и бухгалтером порта начислял излишнюю заработную плату.

В четверг, 1 сентября, НАБУ и САП совместно с Управлением стратегических расследований в Одесской области сообщили о подозрении трем чиновникам ГП МТП Южный в завладении почти 1,5 млн грн. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Среди подозреваемых исполняющий обязанности директора порта, главный бухгалтер и заместитель директора.

По данным следствия, с апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные правительством по выплате заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тыс. грн) на период действия карантина через COVID-19, и.о. директора порта Южный обеспечил излишнее начисление заработной платы. Его действия, совершенные по предварительному сговору с главным бухгалтером и заместителем директора порта, привели почти к 1,5 млн грн ущерба государству.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего чиновника Одесского облсовета подозревают в реализации мошеннической схемы по выводу из госсобственности двух памятников архитектуры - дачи Маразли, а также имения Фабрицкого.