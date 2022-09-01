На Одесчине дядя полгода насиловал племянника

мужчина однажды уговорил мальчика вступить с ним в сексуальный контакт, а затем делал это регулярно, пообещав за это купить телефон и выполнять любые прихоти.

В селе Дослидное Беляевского района Одесской области 43-летний педофил полгода насиловал своего 13-летнего племянника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.



Сообщается, что мужчина однажды уговорил мальчика вступить с ним в сексуальный контакт, а затем делал это регулярно, пообещав за это подарить телефон, оплатить развлечения и вообще выполнять любые прихоти.

Дома у правонарушителя провели обыск, изъяли личные вещи мужчины и ребенка и взяли у обоих биологические образцы.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины и взяли под стражу. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который развращал детей в школе.