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На Одесчине дядя полгода насиловал племянника

мужчина однажды уговорил мальчика вступить с ним в сексуальный контакт, а затем делал это регулярно, пообещав за это купить телефон и выполнять любые прихоти.
На Одесчине дядя полгода насиловал племянника

В селе Дослидное Беляевского района Одесской области 43-летний педофил полгода насиловал своего 13-летнего племянника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что мужчина однажды уговорил мальчика вступить с ним в сексуальный контакт, а затем делал это регулярно, пообещав за это подарить телефон, оплатить развлечения и вообще выполнять любые прихоти.

Дома у правонарушителя провели обыск, изъяли личные вещи мужчины и ребенка и взяли у обоих биологические образцы.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины и взяли под стражу. Задержанному  грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.  

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который развращал детей в школе.

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