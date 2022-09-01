Война нанесла окружающей среде убыток почти в триллион гривен

Соответствующие расчеты сделаны благодаря новым методикам, которые разработали специалисты Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

За полгода полномасштабной войны в Украине пострадала треть лесного фонда, военные действия нанесли убыток окружающей среде почти в 1 триллион гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Соответствующие расчеты, как сообщил министр, сделаны благодаря новым методикам, которые специалисты министерства разработали для определения размеров ущерба от загрязнения атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов в результате военной агрессии.

"Ущерб только от выбросов загрязняющих веществ в воздух достигают 823 млрд грн. Ущерб почвам и землям превышает более 138 млрд грн. А еще будут отдельные методики и расчеты по ущербу украинским лесам, Черному и Азовскому морям, недрам, природно-заповедному фонду", - сказал министр.

Ориентировочная сумма ущерба, который россияне уже нанесли окружающей среде Украины, составляет более 962 млрд грн.

"В результате полномасштабного вторжения россиян пострадала почти треть всего лесного фонда Украины. В разы возросло количество лесных пожаров. В прошлом году в Украине был только один крупный пожар площадью более 5 га. В этом году таких уже более 100", - добавил Стрелец.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине пять месяцев не прекращаются пожары на Кинбурнской косе.