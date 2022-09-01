Учения для ВСУ провели уже 14 стран-партнеров

В настоящее время обучение прошли более четырех тысяч военнослужащих Украины для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной технике.

Украинские военнослужащие прошли обучение в 14 странах-партнерах для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время обучение прошли более четырех тысяч военнослужащих ВСУ для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной технике в 14 странах-партнерах.

"Из этого личного состава более двух тысяч военнослужащих-артиллеристов, по 500 специалистов по использованию реактивных систем залпового огня и противовоздушной обороны, около 200 человек по эксплуатации и техническому обслуживанию противотанковых средств, около 100 специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию радиолокационных систем", - сказал Громов.

Отметим, что самой первой и активной страной, которая вышколивала украинских военных, стала Великобритания.

Ранее министры обороны стран-членов Европейского союза договорились создать для украинской армии тренировочную миссию ЕС.