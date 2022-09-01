Враг отступил на четырех направлениях - Генштаб

Противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению РФ по состоянию на вечер четверга, 1 сентября.

Сообщается, что противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

На Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы с применением вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Грушуваха, Большая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дибровно и Новая Дмитровка, применили авиацию для нанесения удара по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Богородичное, совершили безуспешную попытку наступления в направлении населенного пункта Долина.

На Краматорском направлении противник стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Райгородок, Пискуновка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка.

На Бахмутском направлении враг применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрела районов населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Краснополовка, Звановка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Веселая Долина, безуспешно действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы с применением танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Александрополь, Розовка, Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Водяное, Опросное, Первомайское, Пески, нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь. Наступательными и штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опросное, отошел с потерями.

На Новопавловском направлении совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Пречистовка, нанес авиаудар в районе Марьинки. Безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское.

На Южнобужском направлении противник танками, минометами и ствольной артиллерией пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Новопетровка, Любомировка, Шевченково, Степовая Долина, Таврийское, Лупарево, Александровка, Первомайское, Лозовое, Ольгино.