В Дії стали доступны новые услуги для иностранцев
Новые услуги приложения Дія - вид на постоянное и временное проживание для иностранцев, сообщают в Минцифры.
В приложении Дія появились новые услуги - вид на постоянное и временное проживание для иностранцев. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Чтобы документ отображался в приложении, нужно иметь:
биометричесий вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;
идентификационный номер (РНОКПП);
смартфон с NFC-чипом;
банковский счет для авторизации через BankID;
налоговый номер.
С инструкцией по загрузке вида на жительство в Дію можно ознакомиться с помощью видео.
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