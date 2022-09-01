В Дії стали доступны новые услуги для иностранцев

Новые услуги приложения Дія - вид на постоянное и временное проживание для иностранцев, сообщают в Минцифры.

В приложении Дія появились новые услуги - вид на постоянное и временное проживание для иностранцев. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Чтобы документ отображался в приложении, нужно иметь:

биометричесий вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;

идентификационный номер (РНОКПП);

смартфон с NFC-чипом;

банковский счет для авторизации через BankID;

налоговый номер.

С инструкцией по загрузке вида на жительство в Дію можно ознакомиться с помощью видео.