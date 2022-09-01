Закарпатские медики вернули к жизни 6-летнего ребенка

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких, а медики борются за жизнь мальчика.

Врачи из Закарпатской области спасли жизнь 6-летнему мальчику в городе Хусте. У ребенка остановилось сердце на 10 минут, однако бригада скорой смогла вернуть его к жизни, сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи.

Событие произошло 31 августа. По свидетельствам очевидцев, 6-летний ребенок оказался в искусственном водоеме и находился под водой длительное время.По вызову приехала бригада медиков. На тот момент мальчик не дышал, а сердцебиение у него не прослушивалось.

"За считанные минуты бригада №1001 в составе врача Михаил Алексика, фельдшера Светланы Лендел и водителя Степана Павлика была на месте происшествия.Медики немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации", - говорится в сообщении.

Через 10 минут врачи смогли возобновить работу сердца ребенка и восстановить дыхание.

Далее 6-летнего ребенка транспортировали в больницу, однако сейчас состояние мальчика все еще стабильно тяжелое.

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких, а медики борются за жизнь мальчика.

Ранее львовские медики спасли близнецов, родившихся с перекрещенными пуповинами.