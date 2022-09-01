В Херсонской области с начала войны похищено 309 человек

В своих пропагандистских СМИ оккупанты сообщают о том, что за сообщения о "подозрительных лицах"готовы выплачивать вознаграждение.

В Херсонской области оккупанты ежедневно похищают людей. По состоянию на 31 августа с начала войны в Херсонской области зафиксировано 309 фактов похищения - 185 человек до сих пор находятся в плену, сообщили в ОВА.

Кроме того, в своих пропагандистских СМИ оккупанты сообщают о том, что за сообщения о "подозрительных лицах" (общественных активистах, участниках АТО/ООС и людях с проукраинской позицией) готовы выплачивать денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что активные действия ВСУ на Херсонщине заставили местных предателей исчезнуть из публичного пространства. Херсонские коллаборанты, которых российские захватчики назначили "властью" оккупированных территорий, напуганы активными действиями ВСУ.