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Выезд мужчин за границу под залог отложили

Военнообязанным мужчинам пока не разрешают выезжать из Украины даже под залог в 200 тысяч гривен, как обещали с 1 сентября.
Выезд мужчин за границу под залог отложили

Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог решили отложить, хотя заработать это должно было 1 сентября. Об этом сообщил народный депутат Украины Данил Гетманцев.

С 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на семь дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.Воспользоваться такой услугой могли бы ФОПы и юридические лица частной формы собственности.

Однако по словам нардепа Гетманцева, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления.

Напомним, что ранее мужчинам планировали разрешить выезжать за границу под залог.

 

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