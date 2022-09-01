Миссия под ударами. МАГАТЭ прибыла в Энергодар

Миссия Международного агентства по атомной энергии после обеда 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

Захват самой большой атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС остается одним из ключевых событий войны, которую Россия развязала против Украины. Оккупанты продолжают провокации вокруг станции, которые даже привели к первой остановке в ее истории. И вот эксперты ООН по атомной энергии прибыли на захваченную станцию.

Оценить ситуацию

Экспертам ООН предстоит оценить ущерб, нанесенный атомной станции в ходе боевых действий, которые, судя по сообщениям с фронта, в день их прибытия с инспекцией только усилились.

Спустя несколько часов после прибытия генеральный директор МАГАТЭ, глава делегации Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники агентства провели первичную оценку АЭС и теперь часть из них останется для проведения дальнейших исследовательских работ. Сам Гросси покинул станцию.

На ЗАЭС остались 8-12 участников миссии МАГАТЭ, рассказали Интерфаксу оккупационные власти города Энергодара, где расположена станция.

По информации украинской государственной компании Энергоатом, на станции остались пятеро членов делегации - они разгружают привезенное оборудование и, как ожидается, останутся на ЗАЭС до 3 сентября.

Провокации продолжаются

В четверг утром российские оккупационные власти Энергодара заявили, что жилые кварталы города подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск. Затем от них последовало сообщение о высадке украинского десанта. Вскоре минобороны России заявило, что российская армия якобы потопила две баржи с десантом ВСУ возле Энергодара. Хотя на самом деле никаких операций в Энергодаре ВСУ не проводили.

При этом украинский Энергоатом заявил об обстрелах самой АЭС.

"Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов", - подчеркивает украинская компания.

Странности поездки

"Наша миссия направлена на предотвращение ядерной аварии", - сказал накануне Гросси.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, миссия МАГАТЭ за два с половиной часа, которые она пробыла на территории Запорожской атомной электростанции 1 сентября, мало что успела увидеть.

"Это выглядит очень странно, на мой взгляд. Украинская сторона считает, что когда миссия такого уровня, – а это прежде всего инженерная, ядерно-физическая миссия, которая приехала не просто посмотреть на территорию столовой или определенных залов, – а миссия, которая имеет конкретные алгоритмы изучения того, что происходит с механизмом управления такой сложной инфраструктурой, как атомная электростанция. Есть ли там опасность для контурной безопасности – радиационной, ядерной и в каком состоянии вообще реактор находится? Поэтому удивительно, что всего 2 часа. Но МАГАТЭ говорит, что оставит определенное количество своих членов на постоянной основе там. Посмотрим. Но все равно: 2 часа еще и при условии, что вокруг крутятся россияне, которые рассказывают, что тут что-то прилетело, там яблоко упало и так далее – мне кажется, что из двух с половиной часов, которые комиссия находилась на станции в полном составе, можно было только послушать удивительные сказки в исполнении представителя Росатома. Не более",- считает Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.

Президент надеется на объективные выводы экспертов МАГАТЭ относительно рисков на ЗАЭС.Зеленский заявил, что "Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию, в том числе посредством запугивания жителей Энергодара: оккупанты заставляли людей врать представителям МАГАТЭ, передавать какие-то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить".

При этом украинских и западных журналистов россияне на ЗАЭС не допустили.

"Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ. Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции", - констатировал президент.

Зеленский подчеркнул, что под управлением украинских специалистов более трех десятилетий находятся Чернобыльская станция и 4 рабочих АЭС – и к деятельности ни одного из этих 5 объектов у МАГАТЭ никогда не было замечаний, "пока Россия не ворвалась на нашу территорию и не принесла сюда свое безумие".

По словам президента, когда российские военные выйдут с территории ЗАЭС и заберут свое оружие и боеприпасы, прекратят обстрелы и свои провокации, "Запорожская станция сможет вернуться к безопасной работе, которая и была всегда под контролем Украины".