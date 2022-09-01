Сотрудник ЗАЭС об экскурсии для МАГАТЭ: Это был цирк
Один из сотрудников Запорожской АЭС на условиях анонимности рассказал Суспільному, что инспекторы миссии МАГАТЭ в четверг, 1 сентября, передвигались по станции и общались с сотрудниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников Росатома.
"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - рассказал сотрудник ЗАЭС.
Он рассказал, что россияне убеждали представителей миссии, что на станции войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают ВСУ.
После того, как глава миссии Рафаэль Гросси и большинство членов делегации покинули станцию, часть представителей МАГАТЭ осталась в Энергодаре, они будут жить в гостинице и инспектировать работу станции в течение нескольких дней.
Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, несмотря на препятствия и провокации российских оккупантов.
Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссии МАГАТЭ удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита.