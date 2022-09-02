Зеленский заявил об обмане МАГАТЭ со стороны РФ

Оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по станции. Президент выразил сожаление, что на станцию не были допущены независимые журналисты, о чем было договорено.

Российские оккупанты пытаются превратить визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в бесплодную экскурсию. Они также прилагали усилия, чтобы обмануть делегацию, в том числе, через запугивание жителей Энергодара. Об этом вечером в четверг, 1 сентября, заявил в своем видеобращении президент Владимир Зеленский.

Он приветствовал визит миссии на ЗАЭС, который состоялся несмотря на все провокации российских оккупантов и обстрелы Энергодара и территории станции.

"Украина сделала все для того, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ - действительно необходимую - в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у делегации есть возможность сделать объективные выводы о рисках, которые возникли на ЗАЭС из-за оккупантов.

"Главное, чтобы была воля сделать именно объективные выводы - постоянные обстрелы, присутствие российских военных и оружия на станции, издевательства над украинским персоналом и попытки отдать станцию под управление представителей Росатома, которые вообще не способны к ответственному отношению к такому объекту. Вот это причины угроз", - сказал Зеленский.

Он добавил, что у Украины есть данные о том, что Россия делала много циничных вещей, чтобы обмануть миссию, в том числе, с помощью запугивания жителей Энергодара.

"Оккупанты заставляли людей лгать представителям МАГАТЭ, передавать какие- то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что во время встречи с гендиректором МАГАТЭ он договорился об обязательном сопровождении миссии независимыми журналистами из украинских и международных СМИ. Однако этого не было сделано, несмотря на обещания.

"К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", - сказал он.

Президент надеется, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на ЗАЭС.

"И главное, что должно произойти, - это демилитаризация территории станции. Именно это является целью украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой - ключевой! - пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Запорожская АЭС сможет вернуться к вполне безопасной работе, которая всегда была под контролем Украины, после вывода российских войск и прекращения провокаций оккупантов и обстрелов Энергодара и соседних районов.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссии МАГАТЭ удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита. В свою очередь, один из сотрудников ЗАЭС охарактеризовал визит миссии МАГАТЭ как "цирк", отметив, что оккупанты не разрешили сотрудникам миссии наедине пообщаться с работниками электростанции.