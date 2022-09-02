Швеция передаст ВСУ "важные инструменты" - Резников

В Минобороны заявили о "прекрасных новостях" относительно нового пакета военной помощи от Швеции.

Власти Швеции предоставят ВСУ "некоторые важные и ценные инструменты". Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Прекрасные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, который мой друг и коллега, глава Минобороны Швеции Петер Гультквист подтвердил сегодня", - отметил он.

При этом Резников не стал раскрывать подробностей, однако заметил, что "некоторые важные и ценные инструменты" будут предоставлены украинским военным на передовой.

Напомним, Резников заявлял, что война может закончиться победой Киева уже до конца года. Это возможно при условии слаженной помощи от партнеров и ужесточении экономического давления на РФ.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи. В частности, были названы конкретные позиции, которые ожидает Украина - гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для артиллерийских систем.