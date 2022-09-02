Швеция передаст ВСУ "важные инструменты" - Резников
В Минобороны заявили о "прекрасных новостях" относительно нового пакета военной помощи от Швеции.
Власти Швеции предоставят ВСУ "некоторые важные и ценные инструменты". Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
"Прекрасные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, который мой друг и коллега, глава Минобороны Швеции Петер Гультквист подтвердил сегодня", - отметил он.
При этом Резников не стал раскрывать подробностей, однако заметил, что "некоторые важные и ценные инструменты" будут предоставлены украинским военным на передовой.
Напомним, Резников заявлял, что война может закончиться победой Киева уже до конца года. Это возможно при условии слаженной помощи от партнеров и ужесточении экономического давления на РФ.Ранее сообщалось, что Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи. В частности, были названы конкретные позиции, которые ожидает Украина - гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для артиллерийских систем.
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