На Киевщине ликвидировали четыре очага возгорания торфяников

Спасатели продолжают тушить еще два очага возгорания и отмечают, что ситуация полностью контролируется.

В Киевской области по состоянию на вечер четверга, 1 сентября,удалось ликвидировать четыре очага возгорания торфяников. Продолжается тушение еще двух, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что возгорания ликвидировали в:

с. Здвижевка Бучанского района-на площади 0,2 га;

с. Шибеное Бучанского района-на площади 0,3 га;

с. Стоянка Бучанского района-на площади 0,7 га;

с. Феневичи Вышгородского района-на площади 0,003 га.

"Продолжается тушение двух очагов: с. Сосновка Вышгородского района и С. Михайловская-Рубежовка Бучанского района", - добавили спасатели.

В ГСЧС призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.

Ранее сообщалось, что под Киевом загорелись торфяники, граждан призвали закрыть окна.

Напомним, на прошлой неделе под Киевом также горели торфяники. А 29 августа сообщалось, что воздух в Киеве пришел в норму.