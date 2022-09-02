Названы суточные потери оккупантов на юге

Россияне потеряли более сотни бойцов, гаубицу Мста-Б, РСЗО Град, пять складов боеприпасов и пункт управления беспилотниками.

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. За сутки было уничтожено много живой силы, складов и техники врага. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в Оперативном командовании Юг.

Отмечается, что авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях россиян.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромных переправах, 2 пунктах управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами", - говорится в сообщении.

Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на:

102 солдат;

6 танков;

гаубицу Мста-Б;

реактивную систему залпового огня Град;

мобильный 120 мм миномет;

8 единиц авто-бронетехники.

Кроме этого, уничтожено пять складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают бои на юге и закрепляются на занятых территориях. Также ВСУ продолжают наносить контрольные удары по альтернативным переправам армии РФ, разрушая баржи и понтоны.