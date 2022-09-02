Уехавшие в РФ с оккупированных территорий возвращаются назад - СМИ

В правительствах российских регионов сообщают, что люди сами изъявили желание вернуться домой, им "предоставлена такая возможность".

Беженцы из так называемых "ДНР", "ЛНР" и с подконтрольной России территории Украины начали возвращаться домой сообщает РБК-РУ.

Сообщается, что что власти ряда регионов России начали организованно возвращать беженцев на родину. В частности, правительство Псковской области совместно с РЖД в середине августа организовало перевозку в Мариуполь 57 беженцев, которые проживали в пунктах временного размещения (ПВР).

"Всем выезжающим оказана транспортная помощь в перемещении, а также в провозе багажа и гуманитарной помощи. Все выезжающие в "ДНР" и "ЛНР" были обеспечены продуктовыми наборами и водой", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что люди сами изъявили желание выехать из ПВР, так как "планировали произвести ремонт своих домов в городе Мариуполь до наступления осенне-зимнего периода", и у многих остались на территории ДНР пожилые родители.

"Организованно возвращаются в места постоянного проживания" и беженцы, проживавшие в Волгоградской области. Из региональных ПВР обратно в "ЛНР" и "ДНР" отбыли более 80 человек, сообщили РБК в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

"Очередь при этом не формируется, для всех желающих организовывается максимально быстрый отъезд", - подчеркнули в комитете.

В пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали РБК, что в ПВР региона "предусмотрена возможность для граждан, покинувших территории ДНР, ЛНР и отдельных районов Украины, выразить намерение вернуться к месту постоянного проживания".

РБК приводит аналогичные данные из других регионов РФ.

А ранее сообщалось, что Россия начала обратно депортировать мариупольцев, которых сначала вывезли на территорию РФ. В частности, появился "первый факт обратной депортации" из Пскова в Мариуполь. Возможно, речь идет об одном и том же явлении, но называют его другими словами.

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