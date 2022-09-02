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На Житомирщине автомобиль лесхоза подорвался на мине: есть погибший

Трагедия случилась в Народичском спецлесхозе. У погибшего остались трое несовершеннолетних детей, сообщают в обллесхозе.
На Житомирщине автомобиль лесхоза подорвался на мине: есть погибший

В Житомирской области подорвался на мине автомобиль лесной охраны Народичского спецлесхоза. Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Сообщается, что вследствие взрыва один человек погиб и один госпитализирован.

"Снова трагедия в Народичском спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. У погибшего остались трое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Раненого лесника госпитализировали.

Напомним, в Сумской области, подорвавшись на мине, погиб глава областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Дейнека. 

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