Оккупанты вывозят награбленное из Херсона в Крым - ВСУ
Российские оккупанты, которые ранее базировались в херсонском спортивном клубе Затерянный мир вывезли с собой на временно оккупированный Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу, 2 сентября.
"Рота противника, которая базировалась в спортивном клубе Затерянный мир покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках", - говорится в в сообщении.
Там также подтвердили, что возле Херсона и Энергодара точными ударами украинских защитников уничтожено три артиллерийские системы противника, склад с боеприпасами и рота личного состава.
"Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов скончались от полученных ранений", - добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, военная разведка перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором он описал масштабы мародерства военных РФ на захваченных территориях Украины.
Кроме того, российские военные воруют запчасти со своей подбитой техники и пытаются продать их или обменять на алкоголь.
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