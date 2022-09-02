Оккупанты вывозят награбленное из Херсона в Крым - ВСУ

Армия РФ переправляет украденное имущество на территорию временно оккупированного полуострова.

Российские оккупанты, которые ранее базировались в херсонском спортивном клубе Затерянный мир вывезли с собой на временно оккупированный Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу, 2 сентября.

"Рота противника, которая базировалась в спортивном клубе Затерянный мир покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках", - говорится в в сообщении.

Там также подтвердили, что возле Херсона и Энергодара точными ударами украинских защитников уничтожено три артиллерийские системы противника, склад с боеприпасами и рота личного состава.

"Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов скончались от полученных ранений", - добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, военная разведка перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором он описал масштабы мародерства военных РФ на захваченных территориях Украины.

Кроме того, российские военные воруют запчасти со своей подбитой техники и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

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