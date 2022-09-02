ВСУ бьют по важным объектам противника - Генштаб

В районах Херсона и Энергодара уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и около роты личного состава.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению РФ по состоянию на вечер пятницы, 2 сентября.

На Северском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Победа, Старый Салтов и Пришиб. Совершил дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лебяже. ночью и утром были нанесены пять ракетных ударов по Харькову, по Ивановке Харьковской области выпущено 23 реактивных снаряда из систем залпового огня Град и Ураган, два из которых - кассетными боеприпасами. Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дубровное, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздолевка, Григоровка, Северск.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка, Юрьевка.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина.

Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенным пунктам Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка.

Враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Первомайское, Опросное и Невельское, но был отброшен на предыдущие позиции.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка, Пречистовка, Новомайорск, Никольское.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоочеретоватое, Новоселка, Времовка, Новополь, Новодаровка, Зализнычное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье.

На Южнобужском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое, Любимовка. Вооруженные Силы Украины успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкино.

Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и около роты личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений.

"Авиация Воздушных Сил совместно с армейской авиацией Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжает нанесение ударов по критически важным объектам противника, скоплению живой силы и военной техники, пунктам управления и складам с боеприпасами и горючим", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось об очередном ударе по Антоновскому мосту. Отмечалось, что это, вероятно, завершающий аккорд.

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