Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Оккупанты вывезли с территории ЗАЭС свою технику

Россияне перебросили более 100 единиц техники на завод Атом Энергомаш, остальное разместили в ближайших населенных пунктах.
Оккупанты вывезли с территории ЗАЭС свою технику

Оккупанты вывезли с территории Запорожской АЭС свою военную технику в связи сприездом миссии МАГАТЭ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне перебросили более 100 единиц техники на завод Атом Энергомаш, остальное разместили в ближайших населенных пунктах.

Добавим, что Атом Энергомаш - это сервисное подразделение Энергоатома, которое занимается ремонтом теплообменного и тепломеханического оборудования, элементов трубопроводов для атомных и тепловых станций. Часть его мощностей находится в оккупированном Энергодаре, ремонтно-механический завод в Южноукраинске.

Напомним, 1 сентября делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Экспертам ООН предстоит оценить ущерб, нанесенный ядерному объекту в ходе боевых действий.

Сотрудник ЗАЭС об экскурсии для МАГАТЭ: Это был цирк

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK