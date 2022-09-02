Оккупанты вывезли с территории ЗАЭС свою технику

Россияне перебросили более 100 единиц техники на завод Атом Энергомаш, остальное разместили в ближайших населенных пунктах.

Оккупанты вывезли с территории Запорожской АЭС свою военную технику в связи сприездом миссии МАГАТЭ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне перебросили более 100 единиц техники на завод Атом Энергомаш, остальное разместили в ближайших населенных пунктах.

Добавим, что Атом Энергомаш - это сервисное подразделение Энергоатома, которое занимается ремонтом теплообменного и тепломеханического оборудования, элементов трубопроводов для атомных и тепловых станций. Часть его мощностей находится в оккупированном Энергодаре, ремонтно-механический завод в Южноукраинске.

Напомним, 1 сентября делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Экспертам ООН предстоит оценить ущерб, нанесенный ядерному объекту в ходе боевых действий.

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