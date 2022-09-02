Восемь человек уведомлены о подозрении в хищении имущества Укрнафты

Речь идет об экс-главе правления ПАО Укрнафта, двух работницах компании и бывших директорах пяти коммерческих предприятий.

В пятницу, 2 сентября, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили восьми должностным лицам о подозрении в завладении имуществом и средствами ПАО Укрнафта на сумму почти 13 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Речь идет об экс-главе правления ПАО Укрнафта, двух работницах компании и бывших директорах пяти коммерческих предприятий. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Такое нарушение наказывается лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн.

Кроме того, НАБУ сообщило бывшему главе Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антону Янчуку о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн гривен.

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