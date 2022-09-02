Так выглядит ближний бой в реальных условиях., говорится в сообщении. Где именно сделана видеозапись, не указано.

В сети появилось видео ближнего боя в реальных условиях. Видео опубликовано на ТГ-канале Инсайдер UA.

"Так выглядит ближний бой в реальных условиях. Если что, наши под мостом", - говорится в комментари к эффектному видео.

Где именно сделана видеозапись, не указано.

Напомним, в конце августа украинские военные уничтожили одну из крупнейших военных баз оккупантов в Мелитополе.

Войска РФ начинают бежать из Мелитополя - мэр

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet