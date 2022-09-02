Белый дом попросит у Конгресса $11,7 млрд на помощь Украине - СМИ

Деньги для Украины будут направлены на военную технику, сбор разведданных и экономическую помощь.

Президент США Джо Байден обратится в Конгресс за экстренным финансированием в размере 11,7 млрд долларов на летальную помощь и бюджетную поддержку Украины, сообщает 2 сентября агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

По данным издания, деньги для Украины пойдут на военную технику, сбор разведданных и экономическую помощь.

Агентство Bloomberg уточняет, что 11,7 млрд долларов необходимы для помощи Украине в отраслях безопасности и экономики в первом квартале 2023 финансового года. Еще 2 млрд долларов хотят направить на предотвращение роста цен на энергоносители в США, поскольку страна-агрессор Россия сокращает поставки.

31 августа представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента Джо Байдена в ближайшие дни объявит о дополнительной помощи Украине.

Напомним, в День Независимости Украины 24 августа президент США Джо Байден утвердил самый большой в истории пакет военной помощи для Украины на 2,98 миллиарда долларов США.

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