МВД назвало число погибших гражданских в войне

Однако эти цифры не окончательны, поскольку нет точных данных погибших жителей Мариуполя. А там таких может быть более 20 тысяч.

С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тысячи - получили ранения. Такие цифры привел первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

По его словам, с 24 февраля полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов, которыми поражено более 24 тысяч гражданских объектов, уточнил Енин.

Отметим, что бывший замкомандующего Сил специальных операций Кривонос ранее заявил о том, что на войне уже погибли сотни тысяч украинцев. Официально его информация не подтверждена.

Также отметим, что нет точных данных о гибели мирных жителей оккупированного Мариуполя. А там, как известно, речь может идти о более 20 тысячах людей.

Напомним, только за минувшие сутки войска страны-агрессора России убили четверых мирных жителей Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения.

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