МАГАТЭ оставит двух представителей на ЗАЭС

На следующей неделе Рафаэль Гросси обещает отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пятницу, 2 сентября, подтвердил, что по завершении миссии на Запорожской атомной электростанции останется двое представителей организации. Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в четверг возглавил миссию с участием 15 экспертов организации, проведших несколько часов на Запорожской АЭС.

"Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте - на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу", - сказал он.

Гросси также отметил, что на Запорожской АЭС "сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию ​​контролируют российские оккупационные силы", и добавил, что на следующей неделе представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ.

Напомним, 1 сентября делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Экспертам ООН предстоит оценить ущерб, нанесенный ядерному объекту в ходе боевых действий.

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