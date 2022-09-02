Тела остались неопознанными, но всех людей похоронили в разных могилах, взяв перед этим образцы ДНК.

В Буче похоронили еще 15 жертв военных преступлений российских оккупантов. Об этом сообщил городской совет Бучи. Все погибшие скончались во время оккупации Бучанского района войсками РФ.

"Завершили захоронение в Буче неопознанных тел убитых жителей, замученных во время оккупации российскими войсками. Сегодня на кладбище похоронили 15 тел", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Буче похоронили еще 15 жертв оккупантов

Вместе с тем заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик в комментарии ТСН сообщила, что всего в городе похоронили 419 человек, умерших в период оккупации.

Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу по военным преступлениям еще трех оккупантов, творивших бесчинства во время оккупации Киевщины.

Напомним, ранее под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя. В конце февраля автомобиль, в котором находился мужчина с семьей, расстреляли российские оккупанты.

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