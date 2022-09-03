Шмыгаль призвал ЕС к "визовому бану" РФ

Нельзя делить россиян на хороших и плохих, разрешая одним поездки на Запад, а другим нет, считает глава КМУ.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль призвал Евросоюз ввести визовый бан для граждан Российской Федерации. Об этом в пятницу, 2 сентября, он заявил в интервью Немецкому агентству печати, пишет Wiwo.

"Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. Необходимо устроить холодный душ российскому обществу - в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", - призвал он.

Шмыгаль обратил внимание, что опросы показывают, что около 80 процентов людей в России поддерживают войну против Украины.

"К сожалению, это не только война Путина. 200 тысяч российских солдат воюют против Украины. Даже их семьи ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что нельзя делить россиян на хороших и плохих.

"Для нас невыносимо, что часть россиян убивает и насилует людей в нашей стране, а другая часть хорошо живет на Западе, едет в отпуск, наслаждается dolce vita", - отметил Шмыгаль.

Накануне Евросоюз пришел к соглашению о приостановке упрощенной процедуры выдачи виз гражданам России , хотя предлагалось ввести полный запрет на выдачу виз.

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