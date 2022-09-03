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Пришло время серьезных энергетических санкций против РФ - Зеленский

Усиление санкций против России ограничит поток денег в Москву и лишат ее возможности шантажировать европейцев, уверен президент.
Пришло время серьезных энергетических санкций против РФ - Зеленский

Ограничение цены на российскую нефть станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и их энергорынков от российской гибридной агрессии. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил потребность в ограничении и цены на российский газ, при этом выразил признательность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сказала об этом.

"Давно настало время именно таких энергетических санкционных шагов против России. Санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и важно – восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутой ценой на энергетическом рынке", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что давно пора было ввести именно такие энергетические санкций против России.  

Отметим, Еврокомиссия планирует ввести лимит цен на российскую нефть во всех странах Евросоюза.

Напомним, ранее российская газовая компания Газпром объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу Северный поток из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции Портовая, которая продолжает работать.

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