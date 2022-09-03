В Харькове и Запорожье были слышны взрывы

Вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает Суспільне.

Отмечается, что взрывы слышны в городе отдаленно.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Официальных комментариев от властей до сих пор не поступало.

В свою очередь, секретарь Запорожской городской администрации Анатолий Куртев сообщил, что во время воздушной тревоги, в некоторых районах Запорожья слышались взрывы.

По его словам, это было эхо "прилетов" за городом.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в некоторых районах города вы могли слышать громкие звуки. По предварительной информации, это было эхо вражеских прилетов, которые произошли за пределами города", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска обстреляли Сумскую область, при этом возник сильный пожар.