В Харькове и Запорожье были слышны взрывы
Вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает Суспільне.
Отмечается, что взрывы слышны в городе отдаленно.
Местных жителей просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
Официальных комментариев от властей до сих пор не поступало.
В свою очередь, секретарь Запорожской городской администрации Анатолий Куртев сообщил, что во время воздушной тревоги, в некоторых районах Запорожья слышались взрывы.
По его словам, это было эхо "прилетов" за городом.
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в некоторых районах города вы могли слышать громкие звуки. По предварительной информации, это было эхо вражеских прилетов, которые произошли за пределами города", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска обстреляли Сумскую область, при этом возник сильный пожар.
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